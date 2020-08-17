На жителів Одеси відкрили полювання не тільки приїжджі, а й їхні діти

Так, наприклад, 16-річна дівчинка, яка приїхала в Одесу із Закарпатської області, обікрала перехожу в підземному переході. Подібності повідомили в прес-службі Національної поліції в Одеській області, передає Politeka.net.

Малолітня злодійка непомітно розстебнула рюкзак у жінки і витягла звідти гаманець.

Коли юна зловмисниця спробувала сховатися, то потрапила в поле зору співробітників поліції, які її затримали.

Правоохоронці вилучили у неповнолітньої викрадене майно та повідомили їй про підозру у скоєнні крадіжки.

Тепер 16-річній злодійці загрожує до п'яти років в'язниці.

До цього ми повідомляли, що залишені без нагляду речі на пляжі можуть стати легкою здобиччю нечесних на руку людей.

Від рук одного з таких "ділків" постраждали відпочивальники в Затоці.

Як повідомили в місцевій поліції, поки 47-річний житель Ізмаїла ходив купатися в морі, цим скористався зловмисник і викрав захований під речами дорогий смартфон. Крім того, в цей же день злочинець встиг обікрасти ще одного відпочиваючого. Його жертвою став 18-річний турист з Чернігівської області, у якого він непомітно витягнути з кишені телефон.

Поліцейські розшукали злодія. Ним виявився 48-річний житель Білгород-Дністровського району, у якого вже є судимості.

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