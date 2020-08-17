Відпочиваючим рекомендують утриматися від купання на чотирьох пляжах Одеси
Про це повідомляє прес-служба Одеського лабораторного центру МОЗ, передає Politeka.net.
Проби морської води експерти Держспоживслужби відібрали з 6 по 13 серпня у всіх визначених контрольних точках Одеси. Цього разу результати виявилися не втішними.
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Так, в Одесі не можна купатися на пляжах "Дельфін", "Отрада", 16 станція Великого Фонтану і 13 станція Великого Фонтану. Тут за санітарно-мікробіологічними показниками вода не відповідають гігієнічним нормам.
Проби морської води в Одеській області за мікробіологічними показниками також не скрізь відповідають вимогам. Йдеться про Пляж "Катранка" в селі Лиман Татарбунарського району.
Що стосується питної води, то в регіоні були відібрано 97 пробна санітарно-міологічні показники. З них 7 не відповідають вимогам: Ананьїв, Подольськ, Єлизаветівка.
Крім цього, 76 зразків питної води відібрали на відповідність санітарно-хімічним показникам. З них не відповідають гігієнічним нормам 16 проб: Болград, Вилкове, Єлизаветівка, Іванівка, Новоолексіївка, Сарата, Татарбунари.
Як повідомили синоптики, після невеликого перепочинку в Одесу повертається літня спека.
Вони розповіли, що температура почне збільшуватися вже з понеділка, 17 серпня, а пік потепління припаде на вихідні дні. Стовпчик термометра досягне позначки в + 31 градус.
Весь тиждень буде зберігатися суха і ясна погода, опади у вигляді короткочасного дощу можливі лише в п'ятницю, 21 серпня. Море буде спокійним, а вітер прогнозується Помірний вітер, який буде регулярно змінювати свій напрямок.
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