Стало відомо, як розпочнеться новий навчальний рік під час карантину

Як передає Politeka.net, про це розповіла в ході брифінгу керівник департаменту освіти міськради Олени Буйневич.

За її словами, діти на уроках сидітимуть без масок. Одягати засоби захисту школярі будуть на перервах.

Буйневич підкреслила, що всі витрати по забезпеченню масками школярів ляжуть на плечі їхніх батьків. Міський бюджет виділить гроші на покупку засобів захисту тільки для педагогів.

Крім того, з'явився ще один важливий нюанс.

"Всім дітям при вході вранці будуть вимірювати температуру. На першому уроці вчитель буде дізнаватися у школярів про самопочуття. Для тих, хто не здоровий будуть обладнані ізолятори», - повідомила вона і додала, що «очне навчання буде у всіх зонах, крім червоної».

Раніше ми повідомляли, що у зв'язку зі стрімким поширенням китайського вірусу Одеса перейшла з «зеленої» зони в «жовту».

Тому, 17 серпня, у місті вирішили посилити протиепідеміологічні заходи.

Так, згідно з розпорядженням комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, із зазначеного дня набули чинності такі заборони:

- жителям заборонено перебувати в громадських будівлях без маски або респіратора на обличчі;

- у громадському транспорті дозволяється їздити тільки на сидячих місцях.

Крім того, забороняється відвідування установ соціального захисту, робота хостелів і розважальних закладів, громадського харчування та доставки в період з 24:00 до 07:00.

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Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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