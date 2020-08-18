В Одесі нагородили моряка, який проявив мужність у боротьбі з піратами
Днями Одеський моряк Михайло Миронюк був відзначений подякою Міжнародної морської організації (ІМВ) за рішучість і лідерські якості, проявлені ним під час піратської атаки на судні. Про це повідомляє прес-служба Профспілки працівників морського транспорту України, передає Politeka.net.
Відзначається, що танкер, який працював в Західній Африці, був захоплений піратами, в результаті чого частина екіпада була викрадена, включаючи трьох старших офіцерів - капітана, старшого помічника і старшого механіка.
На борту судна залишилися тільки два офіцери-Михайло Миронюк, який перший відправився в рейс другим помічником капітана, і другий механік.
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Одесит два дні водив корабель, зокрема відремонтував пошкоджену радіотехніку, встановив зв'язок з місцевою владою і домовився з французьким військовим фрегатом про збереження корабля в безпечному місці.
Церемонія нагородження відбулася днями в офісі Профспілки працівників морського транспорту України, що на Гагарінському плато. Подяку вручив Морський посол доброї волі IMO в Україні.
Потрібно сказати, що Михайло став першим українцем, удостоєним цієї престижної нагороди.
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