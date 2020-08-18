Одеським школярам розповіли, за яких умов вони перейдуть на дистанційне навчання
Про це в ході брифінгу повідомила директор Департаменту освіти міськради Олени Буйневич, передає Politeka.net
За словами чиновниці, поки Одеса знаходиться в» жовтій " карантинній зоні, це означає, що навчальний процес почнеться в стінах школи.
"Школярі будуть вчиться онлайн тільки в тому випадку, якщо місто потрапить в «червону» зону карантину», - заявила Буйневич.
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Вона зазначила, що протиепідемічні заходи збережуться: в школах будуть вимірювати температуру, контролювати пересування учнів і зобов'яжуть надягати маски, після того, як будуть залишати клас. Про масках повинні подбати самі батьки. З міського бюджету виділені гроші на засоби захисту тільки для педагогів.
Чиновниця зазначила, що в міському Департаменті освіти вирішили відмовитися від скорочених уроків по 20 хвилин.
"Окремі предмети вже виносяться на дистанційне навчання, такі як мистецтво або фізкультура. Вчителі будуть давати завдання і демонструвати їх онлайн. Це дозволяє скоротити час дітей, проведений в школі, і збільшити кількість вільних кабінетів. Деякі залишають розклад у незмінному вигляді, це дозволяє школам поділ на дві зміни", - сказала вона.
Буйневич настійно попросила батьків не приховувати симптоми дітей жарознижувальними і протикашльовими засобами. При перших ознаках ГРВІ варто залишити дитину вдома. Також батьки повинні забезпечити дітей масками, які потрібно буде носити в коридорах школи.
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