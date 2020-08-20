У супермаркеті Одеси підліток напав на охоронця

Інцидент трапився в одному з продуктових магазинів торгової мережі "Таврія В", який знаходиться на вулиці Розумовській.

Відео розмістили очевидці в місцевому телеграм-каналі, передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте до кінця)

Між хлопчиком-підлітком і охоронцем зав'язалася словесна перепалка з використанням нецензурної лексики. Дитина поводилася досить агресивно і навіть в якийсь момент вдарила чоловіка-охоронця.

"Ти розумієш, що ти робиш? Хочеш в обезьяннику сидіти?» ,- кричав охоронець підлітку, на що той йому пропонував вийти на вулицю і розібратися.

"Пішов геть звідси, бидло", - прозвучало в кадрі.

Справжня причина конфлікту невідома, однак, деякі очевидці стверджують, що охоронець, нібито образив матір підлітка.

До цього ми повідомляли ще про один інцидент, який траплявся днями також в супермаркеті "Таврія В" на вулиці Середній, 24. Там побилися чоловіки через маску.

Один чоловік зайшов в приміщення без маски, а інший зробив йому зауваження, в результаті чого словесна перепалка переросла в бійку.

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