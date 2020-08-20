В Одесі робітники закатали в бетон живе дерево при будівництві нового кафе всесвітньо відомої мережі " Макдональдс»

Варварське звернення по відношенню до живого дерева обурило одеситів. Фотознімки неподобства стали з'являтися в соцмережах, передає Politeka.net

Замуроване в бетон дерево знаходиться біля автовокзалу на вулиці Розумовській, де зводять нове кафе швидкого харчування «Макдональдс». Дерево в бетон закатали так, щоб про поливання і подальшої життєдіяльності рослини можна забути.

Одеський архітектор Максим Васалатій звернувся з питанням до "Макдональдсу". В адміністрації відповіли, що поки не володіють будівлею, стурбовані питанням і вже звернулися до забудовника.

Раніше ми повідомляли, що небайдужі одесити завадили незаконній вирубці зелених насаджень у місті.

Інцидент трапився на вулиці Академічній, 11.

Господар однієї з квартир задумав зробити собі прибудову і для цього йому необхідно було спиляти поруч стоять дерева. При цьому ніяких документів на вирубку у нього не було.

Місцеві жителі поскаржилися на незаконну вирубку активістам, а ті, в свою чергу, повідомили про інцидент в поліцію.

Також на місце прибули представники Приморської райадміністрації, міського департаменту екології та "Міськзелентресту".

Зазначається, що копи склали адміністративні протоколи за статтями про знищення або пошкодження зелених насаджень, порушення правил благоустрою та самоуправство.

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