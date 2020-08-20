За останню добу в регіоні зафіксовано 127 нових випадків

В Одеській області число заражених китайською інфекцією неухильно зростає

Про це передає Politeka.net, посилаючись на інформацію, оприлюднену прес-службою Одеського лабораторного центру МОЗ.

Так, за останню добу На Одещині лабораторно зареєстровано 127 нових хворих, а загальна кількість інфікованих досягла 5-ти тисяч 406 осіб (станом на ранок, 20 серпня).

Відзначається, що серед нових захворілих 10 дітей і 5 медичних працівників. На даний момент вилікувалися від інфекції 2081 пацієнтів, а число летальних випадків досягло 82.

У той же час, по Україні за добу Китайський вірус діагностували у 2134 осіб. Це новий антирекод. На 20 серпня в країні зареєстровано 98 537 випадків вірусу. 2184 померли, 50 441-одужали.

Всього в світі за час пандемії число заражених досягло 22,3 мільйона чоловік.

Раніше ми повідомляли, одеським школярам розповіли, за яких умов вони перейдуть на дистанційне навчання.

Про це в ході брифінгу повідомила директор Департаменту освіти міськради Олени Буйневич.

За словами чиновниці, поки Одеса знаходиться в» жовтій " карантинній зоні, це означає, що навчальний процес почнеться в стінах школи.

"Школярі будуть вчиться онлайн тільки в тому випадку, якщо місто потрапить в «червону» зону карантину», - заявила Буйневич.

Вона зазначила, що протиепідемічні заходи збережуться: в школах будуть вимірювати температуру, контролювати пересування учнів і зобов'яжуть надягати маски, після того, як будуть залишати клас. Про масках повинні подбати самі батьки. З міського бюджету виділені гроші на засоби захисту тільки для педагогів.

Нагадавши, в Одесі повідомили нові правила проживання під час карантину: "всі зобов'язані..."

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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