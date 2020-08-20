В Одеській області число заражених китайською інфекцією неухильно зростає

Про це передає  Politeka.net, посилаючись на інформацію, оприлюднену прес-службою Одеського лабораторного центру МОЗ.

Так, за останню добу На Одещині лабораторно зареєстровано 127 нових хворих, а загальна кількість інфікованих досягла 5-ти тисяч 406 осіб (станом на ранок, 20 серпня).

коронавірус, медики

Відзначається, що серед нових захворілих 10 дітей і 5 медичних працівників. На даний момент вилікувалися від інфекції 2081 пацієнтів, а число летальних випадків досягло 82.

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У той же час, по Україні за добу Китайський вірус діагностували у 2134 осіб. Це новий антирекод. На 20 серпня в країні зареєстровано 98 537 випадків вірусу. 2184 померли, 50 441-одужали. 

Всього в світі за час пандемії число заражених досягло 22,3 мільйона чоловік. 

Раніше ми повідомляли, одеським школярам розповіли, за яких умов вони перейдуть на дистанційне навчання.

дистанційне навчання школяр учень школярка

Про це в ході брифінгу повідомила директор Департаменту освіти міськради Олени Буйневич.

За словами чиновниці, поки Одеса знаходиться в» жовтій " карантинній зоні, це означає, що навчальний процес почнеться в стінах школи.

"Школярі будуть вчиться онлайн тільки в тому випадку, якщо місто потрапить в «червону» зону карантину», - заявила Буйневич.

Вона зазначила, що протиепідемічні заходи збережуться: в школах будуть вимірювати температуру, контролювати пересування учнів і зобов'яжуть надягати маски, після того, як будуть залишати клас.  Про масках повинні подбати самі батьки. З міського бюджету виділені гроші на засоби захисту тільки для педагогів.

Нагадавши, в Одесі повідомили нові правила проживання під час карантину: "всі зобов'язані..."

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

Також Politeka писала, що посилення карантину в Одесі: що відбувається в маршрутках після нової заборони, фото