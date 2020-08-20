У місті Ізмаїлі на тлі епідемії місцева лікарня переповнена пацієнтами з важкою формою пневмонії

Про це повідомляє місцеве видання "Кур'єр тижня".

Як розповіла завідувачка інфекційним відділенням Ізмаїльської лікарні Ганна Ніколаєва, в боксах для дорослих передбачено розміщення 40 пацієнтів, але тут лежать 43 людини. З них більшість пацієнтів, - люди старше 60 років.

Медик зазначила, що складну ситуацію, до всього іншого, посилює, лабораторія, яка видає висновки ПЛР-тестування із запізненням і в результаті потенційні хворі довгий час контактують з іншими пацієнтами. Вона додала, що основна частина пацієнтів лікарні – це жителі Ізмаїла його району.

"Вірус став більш злим, агресивним, хворі все частіше переносять його у важкій формі, і все вище стає рівень смертності", - розповіла лікар.

Медик зізналася, що за липень в медустанові прийняли 174 пацієнта з пневмонією, і у 79 з них був виявлений Китайський вірус.

"У серпні цей показник буде ще більшим. Наш медперсонал ледь витримує, не вистачає медсестер, чергових лікарів. Ми всі на межі. І при цьому, коли я виходжу за стіни лікарні, то бачу, наскільки люди безтурботні, вони абсолютно не турбуються про своє здоров'я, в громадських місцях не надягають, як годиться, маску", – поскаржилася Ніколаєва.

Лікар підкреслила, що"масочний режим в Україні ніхто не відміняв, маска все-таки на 70% захищає від інфекції".

Також вона звернула увагу, що настільки велика кількість випадків пневмонії нетипово для літа: минулого року За весь сезон було всього 3-4 хворих.

"Максимальний інкубаційний період, який раніше налічував два тижні, вже скоротився-пацієнти починають надходити на 3-5 день після контакту. У них сильна задишка, температура до 39 градусів, дуже рідко кашель", - розповіла Ганна Ніколаєва.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області число заражених китайською інфекцією неухильно зростає.

Так, за останню добу На Одещині лабораторно зареєстровано 127 нових хворих, а загальна кількість інфікованих досягла 5-ти тисяч 406 осіб (станом на ранок, 20 серпня).

Відзначається, що серед нових захворілих 10 дітей і 5 медичних працівників. На даний момент вилікувалися від інфекції 2081 пацієнтів, а число летальних випадків досягло 82.

У той же час, по Україні за добу Китайський вірус діагностували у 2134 осіб. Це новий антирекод. На 20 серпня в країні зареєстровано 98 537 випадків вірусу. 2184 померли, 50 441-одужали.

Всього в світі за час пандемії число заражених досягло 22,3 мільйона чоловік.

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Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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