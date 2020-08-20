Не минуло й року з моменту урочистого відкриття після реконструкції відомого будинку Руссова в Одесі, як біля будівлі почала сипатися штукатурка

Про це йдеться в сюжеті місцевого видання "Південна хвиля", передає Politeka (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На реставраційні роботи з міського бюджету було витрачено понад 150 мільйонів гривень. Вони тривали півтора року, і в грудні минулого року місцева влада з пафосом і помпезністю заново відкривали багатостраждальний пам'ятник архітектури.

І ось, всього через якихось півроку після закінчення ремонту буквально по всьому фасаду ліпні прикраси покриті тріщинами, а з верхніх частин фасаду потроху відвалюються шматки штукатурки.

У сюжеті наголошується, що до цього призвела вкрай низька якість робіт, проведених в стислі терміни, в невдалий час, незадовільний рівень гідроізоляції будівлі. Ще до початку реставрації фахівці попереджали, що пора року для цього вибрано невдало і загрожує багатьма ускладненнями.

"Реставрація не терпить високої температури, прямого попадання сонячних променів або, навпаки, вологості. Вже восени, коли почнеться сезон дощів, всі тріщини і відколи, що з'явилися сьогодні, заповняться водою, які взимку при зниженні температури стануть льодом, який продовжить розривати штукатурний шар і фасад може значно постраждати», - йдеться в сюжеті.

Раніше ми повідомляли, що після зливи в центрі Одесі біля Будинку Руссова з'явився величезний провал.

Глибокий провал утворився біля центральної арки будівлі, там буквально змило гранітну плитку. Ймовірно, обрушився Звід якогось підземного приміщення пам'ятки архітектури.

До всього іншого, на проїжджій частині біля будинку провалилася старовинна бруківка.

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