Після посилення карантину в Одесі знову взялися контролювати пасажирів у громадському транспорті
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"Контингент у нас складний. Пасажири деякі розуміють, деякі не розуміють, бувають війни. Вибивають шибки, ламають двері, ображають, в бійку кидаються, хочуть без черги проїхати. Але ми не йдемо на конфлікт. Іноді доводиться викликати поліцію«, - розповів начальник одного з відділів КП»Одесміськелектротранс".
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Він зазначив, що команди сформовані, в першу чергу, на допомогу водіям.
Нагадаємо, що на цьому тижні Одеса перейшла з "зеленої" карантинної зони в "жовту", так як з кожним днем в в місті і області фіксується все більше заражених китайською інфекцією.
Так, за останню добу На Одещині лабораторно зареєстровано 172 нових випадки зараження, з них - 19 дітей і 9 медпрацівників. У той же час під підозрою знаходиться ще 171 людина. Ці люди очікують підтвердження діагнозу.
За даними ОДА, 21 серпня від ускладнень викликаних вірусною інфекцією в нашій області померли ще 3 пацієнти. Одужали-50.
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