Медик з Подільської лікарні розповіла, про непрості умови роботи під час пандемії

Китайський вірус продовжує поширюватися по Одеській області, у зв'язку з чим епідеміологічна обстановка продовжує бути дуже напруженою.

За останніми даними, на території Одещини всього з початку епідемії офіційно зареєстровано 5578 випадків зараження-19, ще 19 7355 осіб перебувають під підозрою.

Медсестра з Подільської районної лікарні в Одеській області Олена Барановська розповіла, що з кожним днем справлятися з пацієнтами досить складно, пише Hromadske.

Також медик зізналася, що "зараз пішла друга хвиля, дуже багато пацієнтів".

"У відділенні перебуває 28 осіб віком від 45 років. Медсестер у нас вісім, їх вистачає, санітарок теж. У нас тільки жіночий колектив, чоловіків медбратьев немає. Зарплата у нас мінімальна - 4200 і до них додаються ще 300%. Працюємо зараз добу і три дні потім вдома. Це наше бажання, щоб більше часу проводити з сім'єю і відпочивати", - розповіла жінка.

Медик пояснила, що перебування в "червоній зоні" залежить від кількості важких хворих, тому що "можуть бути пацієнти, яким тричі на день необхідно ставити крапельницю".

"Буває, по 6-10 годин проводимо там, через що працюємо в памперсах. По можливості ми змінюємо один одного. Тому після робочих змін мрію просто прийти в сім'ю, сходити в душ і виспатися", – зізналася вона.

У той же час, медпрацівник зазначила, що вважає найважчою частиною своєї роботи "морально підтримувати пацієнтів, тому що ти заходиш і бачиш, як вони очима благають про допомогу".

"Люди розслабилися, вони не розуміють, з чим ми зіткнулися. Я б хотіла, щоб хоча б хтось із тих, хто каже, що коронавірус – це міф, прийшов до нас в лікарню і подивився, які є пацієнти, як важко вони хворіють. Я хочу, щоб люди розуміли, що це не вигадки, вірус реальний. Я хочу, щоб вони носили маски, хоча б в громадських місцях, в транспорті", – закликала вона.

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