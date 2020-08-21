В Україні переглянули "кольорові" зони карантину і стало відомо, як це відбилося на Одеській області

Зокрема, за рівнем епідемічної небезпеки на тлі поширення китайської інфекції Кабмін оновив і затвердив нові зони. Вони почнуть діяти з 24 серпня і триватимуть два тижні, передає Politeka.net

В Одеській області ситуація виглядає наступним чином:

У "жовту" зону потрапили Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Лиманський і Савранський райони. "Новачки" в "жовтій" зоні-Чорноморськ, Подільськ, Південний, А також Іванівський район;

В» помаранчеву " зону - Ізмаїл і Болградський, Миколаївський, Овідіопольський, Саратський райони.

У "червоній" зоні як і раніше залишається Біляївка.

Раніше ми повідомляли, після посилення карантину в Одесі знову взялися контролювати пасажирів у громадському транспорті.

У місті запрацювали спеціальні "посадочні команди", які на кінцевих і багатолюдних важливих зупинках контролюють, щоб в салони трамваїв і тролейбусів сідало не більше людей, ніж кількість місць в салоні. Також вони перевіряють наявність маски на обличчі пасажирів.

Додамо, що за останню добу На Одещині лабораторно зареєстровано 172 нових випадки зараження, з них - 19 дітей та 9 медпрацівників. У той же час під підозрою знаходиться ще 171 людина. Ці люди очікують підтвердження діагнозу.

За даними ОДА, 21 серпня від ускладнень викликаних вірусною інфекцією в нашій області померли ще 3 пацієнти. Одужали-50.

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