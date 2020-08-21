У мережі з'явилося відео, на якому викрили вуличного жебрака колясочника в центрі Одеси

Відеоролик про чарівне зцілення чоловіка, який до цього сидів у колясці і просив милостиню на дорозі, зняли очевидці і виклали в телеграм-канал "Х_Одесса", передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Його помітили на вулиці Базарній.

На відео видно, як так званий "інвалід", ходить по вулиці, нецензурно виражається і вимагає, щоб йому повернули, якісь гроші.

"Чудове зцілення жебрака колясочника на Базарній", - йдеться у підписі до відео.

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Інцидент мав місце в Одеському гіпермаркеті на вулиці Київське шосе.

Жінка підмінила ціни на дитячих товарах і намагалася оплатити на касі дешевий товар. Сума збитку склала 1100 гривень. Про крадіжку повідомила продавщиця і викликала охорону магазину.

34-річну зловмисницю затримали та передали до рук поліції. За даним фактом заведено кримінальну справу і зараз поліція перевіряє причетність шахрайки до подібного роду злочинів.

чудесное исцеление попрошайки колясочника Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 21. August 2020

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