У мережі з'явилося відео, на якому викрили вуличного жебрака колясочника в центрі Одеси
Відеоролик про чарівне зцілення чоловіка, який до цього сидів у колясці і просив милостиню на дорозі, зняли очевидці і виклали в телеграм-канал "Х_Одесса", передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Його помітили на вулиці Базарній.
На відео видно, як так званий "інвалід", ходить по вулиці, нецензурно виражається і вимагає, щоб йому повернули, якісь гроші.
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"Чудове зцілення жебрака колясочника на Базарній", - йдеться у підписі до відео.
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