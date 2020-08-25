Була у бабуся

Юна мешканка Одеської області зникла за дивних обставин, родичі звернулися в поліцію

Як передає Politeka.net, подробиці зникнення неповнолітньої розповіли в прес-службі регіонального ГУНП в Лиманському районі.

Як стало відомо, 13-річна Маргарита Гільберг, 24 серпня, близько 15:00 вийшла з дому своєї бабусі, яка проживає в садовому товаристві «Степове», і досі про неї немає ніяких звісток.

Прикмети дівчинки: зріст близько 164 см, довге темне волосся, очі зелені. Носить чорні окуляри.

Була одягнена у фіолетову сукню.

"Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати зникла дівчинка, просять повідомити в Лиманський ВП за телефонами: (048) 779-42-75, (048-55)-9-10-84 або на спецлінію "102", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, минулого тижня на території Одеської області зникли 24 дитини.

Саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 10 по 16 серпня поточного року.

У поліції зазначили, що всі вони були знайдені і повернуті батькам.

Крім того, минулого тижня 23 батьків були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов'язків.

Також за цей період за участю неповнолітніх скоєно 8 злочинів. 18 дітей стали жертвами нещасних випадків.

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