У мережі красномовно продемонстрували, як місцева влада провела комплексний ремонт житлового фонду в Одесі

Відповідне відео оприлюднили очевидці в телеграм-каналі Хydessa, пише Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На вулицею Сегедської красується бігборд, який свідчить, що влада Одеси провела комплексний ремонт житлового фонду. На плакаті показаний відремонтований під'їзд однієї з багатоповерхівок.

Але очевидці показали, що насправді діється в одеських парадних.

Далеко ходить не потрібно. Варто зробити пару кроків від пафосного бігборда і зайти в перший-ліпший під'їзд п'ятиповерхового будинку на вулиці Сегедській.

На кадрах видно обшарпані стіни, абияк замазані шпаклівкою, старі двері, старі сходи - всюди панує антисанітарія і бардак.

«Ми можемо в будь-яку парадну зайти і побачити непоганий комплексний ремонт. Добре працюють", - іронізують одесити.

Раніше ми писали, що чотири одеських пляжі потрапили в чорний список.

Нові проби морської води були відібрані на всіх міських пляжах Одеси, а також у місті Южне, селі Сичавка та селі Вапнярка Лиманського району, села Грибівка та села Кароліно-Бугаз Овідіопольського району.

Як з'ясувалося, 14 проб морської води не відповідають нормам.

Так, в Одесі як і раніше не можна купатися на пляжі "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану, і "Отраде".

Ремонт по-одесски Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 25. August 2020

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