На одне з популярних українських курортів Дельфіни підпливли прямо до відпочиваючих

Відповідне відео оприлюднили очевидці в соцмережах, пише Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Вони вказали, що неймовірне видовище помічено на пляжі в Бердянську, що на Азовському морі.

На кадрах можна побачити кілька дельфінів, які не боячись людей, підпливли до самого берега і влаштували справжні ігри з відпочиваючими.

«Вони повернулися», - підписала кадри Юлія Шелкопляс.

Користувачі мережі почали із захопленням коментувати ігри з морськими тваринами.

"Вони ще не підходили так близько.", "Чітко коли дельфіни поруч купаються» , «Клас», "Круто", - пишуть люди.

Однак серед безлічі позитивних відгуків деякі коментатори поставили під сумнів що відео знято на Азовському морі, вони припустили, що швидше за все дельфіни грали в Чорному морі.

Раніше ми писали, що чотири одеських пляжі потрапили в чорний список.

Нові проби морської води були відібрані на всіх міських пляжах Одеси, а також у місті Южне, селі Сичавка та селі Вапнярка Лиманського району, села Грибівка та села Кароліно-Бугаз Овідіопольського району.

Як з'ясувалося, 14 проб морської води не відповідають нормам.

Так, в Одесі як і раніше не можна купатися на пляжі "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану, і "Отраде".

Они вернулись! 💙 Gepostet von Юлия Шелкопляс am Samstag, 22. August 2020

Нагадаємо, що туристи залишають будинки і поспішають до Одеси: в мережі показали, що діється на в'їзді в місто, Відео

А ще Politeka писала, що відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео

Також Politeka повідомляла, що нова напасть на пляжах Одеси, зроблено важливу заяву: де заборонено купатися