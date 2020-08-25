На одне з популярних українських курортів Дельфіни підпливли прямо до відпочиваючих
Відповідне відео оприлюднили очевидці в соцмережах, пише Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Вони вказали, що неймовірне видовище помічено на пляжі в Бердянську, що на Азовському морі.
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На кадрах можна побачити кілька дельфінів, які не боячись людей, підпливли до самого берега і влаштували справжні ігри з відпочиваючими.
«Вони повернулися», - підписала кадри Юлія Шелкопляс.
Користувачі мережі почали із захопленням коментувати ігри з морськими тваринами.
"Вони ще не підходили так близько.", "Чітко коли дельфіни поруч купаються» , «Клас», "Круто", - пишуть люди.
Однак серед безлічі позитивних відгуків деякі коментатори поставили під сумнів що відео знято на Азовському морі, вони припустили, що швидше за все дельфіни грали в Чорному морі.
Раніше ми писали, що чотири одеських пляжі потрапили в чорний список.
Нові проби морської води були відібрані на всіх міських пляжах Одеси, а також у місті Южне, селі Сичавка та селі Вапнярка Лиманського району, села Грибівка та села Кароліно-Бугаз Овідіопольського району.
Як з'ясувалося, 14 проб морської води не відповідають нормам.
Так, в Одесі як і раніше не можна купатися на пляжі "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану, і "Отраде".
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