Що про них відомо

Поліція повідомила про масове зникнення дітей на Одещині

Як передає Politeka.net, 39 заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 23 по 16 серпня поточного року, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП.

У поліції зазначили, що всі вони були знайдені і повернуті батькам.

З 17 по 23 серпня тридцять дві людини були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

Крім того, минулого тижня 32 людини були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

Двоє людей оштрафували за домашнє насильство.

Також за цей період за участю неповнолітніх скоєно 6 злочинів. 20 дітей стали жертвами нещасних випадків.

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Як стало відомо, 13-річна Маргарита Гільберг, 24 серпня, близько 15:00 вийшла з дому своєї бабусі, яка проживає в садовому товаристві «Степове», і досі про неї немає ніяких звісток.

Прикмети дівчинки: зріст близько 164 см, довге темне волосся, очі зелені. Носить чорні окуляри.

Була одягнена у фіолетову сукню.

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