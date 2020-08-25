На минулих вихідних багатолюдні вечірки пройшли майже у всіх нічних клубах Одеси, незважаючи на швидкозростаючу захворюваність китайським вірусом

Наприклад, 22 серпня Одеська область встановила антирекорд за кількістю нових хворих, передає Politeka.net

Тільки за добу в регіоні констатовано 210 випадків зараження і тепер область вийшла на друге місце за швидкістю поширення.

Але це не зупиняє любителів розваг в Одесі, вони як і раніше штурмують нічні клуби і, звичайно ж, карантинні правила ніхто не дотримується.

Telegram-канал " Пульс України "опублікувало відео, де в клубі" Ібіца " танцюють і розважаються без масок маса відпочиваючих під пісні популярного російського виконавця Артура Пирожкова, який давав концерт на вихідних.

Користувачі в соцмережах з гнівом коментують побачене.

"Створюється враження, для всіх цих людей пандемія-порожній звук",

"Скоро всі ці люди будуть в інфекціонці", - пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що друга хвиля епідемії китайського вірусу призвела до того, що в Одеській області розширили список опорних лікарень для інфікованих.

Зокрема, до списку лікарень, де прийматимуть пацієнтів, які захворіли коронавірусом, поповнили Арцизька центральна районна лікарня, Білгород-Дністровська Центральна райлікарня, Роздільнянська райлікарня, а також Одеська міськлікарня №5 та 3-тя дитяча лікарень.

Нагадавши, нова хвиля епідемії на Одещині, лікарні не справляються: зроблено важливу заяву

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