Як люди можуть так?

В Одесі водій автобуса, який надає Ритуальні послуги, вкрав гаманець у небіжчика

Про обурливий інцидент розповіли очевидці в одному з телеграм-каналів, оприлюднивши відео на додачу, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

"Водій автобуса" похоронного бюро " вкрав гаманець у небіжчика, спочатку морозився, а коли ситуація стала критичною віддав. Як взагалі люди можуть бути такими виродками?» ,- розповіли очевидці.

На кадрах видно, як чоловіка-водія обшукує поліція і в результаті знаходить у нього гаманець.

Раніше ми повідомляли, в одеських маршрутках орудує банда, яка залишає пасажирів без телефонів.

Один з випадків стався на очах очевидців.

Інцидент мав місце вранці, 18 серпня, в міській маршрутці №242.

За словами свідків, група у складі трьох чоловіків зайшла в маршрутку на зупинці «Пироговська».

"Один з них спробував витягнути у дівчини телефон, але вона вчасно це помітила і голосно попросила повернути їй смартфон. Злодюжка кинув його на підлогу і запевнив, що пристрій сам випав. Після цього вся "банда «вийшла біля клубу» Палладіум», а на зупинку пізніше літній чоловік помітив, що без телефону вже залишився він", - поділилися побаченим очевидці.

В результаті пенсіонер попросив зупинити маршрутку і кинувся наздоганяти зловмисників.

Інших пасажирів застерегли бути напоготові.

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