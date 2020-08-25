На околиці міста Чорноморська, що під Одесою, виявлено стихійне сміттєзвалище
Про кричущу ситуацію розповіла місцева жителька в соцмережах, передає Politeka.net
Дівчина розмістила фотографії неподобства і повідомила, що купи сміття помічені в районі 13 мікрорайону Чорноморська, за будинками 18 і 20 по вулиці парусній. Сміття місцеві жителі викидають вздовж неасфальтованих доріг на полях, що межують з містом.
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"Вирішила я значить, що понеділок нарешті той самий настав, і буду я прийматися за спорт! Буду ходити вранці в швидкому темпі вздовж поля, яке у мене під будинком в 13 мікрорайоні... То світанки зустрічаю зі сміттям, то кардіо заняття початку, і так само зі сміттям. Але тут масштаб жахає!!!! Тут і мільйона гривень буде мало, щоб все прибрати», - пише Ольга Волик в соцмережах.
Раніше ми повідомляли, в Одесі жінка зняла квартиру і перетворила її на справжнє звалище.
Про те, що сталося з орендованою квартирою з хорошим ремонтом, показали в телеграм-каналі.
У публікацій наголошується, що, люди здали квартиру на рік продавщиці з «Привозу», проте через час жінка кудись пропала і перестала виходити на зв'язок.
"Господарі вирішили навідатися в свою квартиру і перевірити, як там йдуть справи, результат на відео", – йдеться в описі.
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