У центрі Одеси прямо посеред дороги провалився асфальт, причому двічі на одній вулиці

Перший провал утворився минулого тижня на вулиці Буніна біля нещодавно відреставрованого історичного пам'ятника-мосту Коцебу, повідомляють місцеві ЗМІ.

Примітно, що працівники комунальних служб огородили глибоку дірку і більше не вживають ніяких заходів. Автомобілі насилу об'їжджають перешкоду, але тут їх чекає ще один сюрприз— новий провал, цього разу навпроти Одеської філармонії. Його також огородили.

Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси на дорозі провалилася бетономішалка.

НП сталася в п'ятницю, 7 серпня, на Деволановском узвозі.

Автомобіль провалився заднім правим колесом, яке буквально пішло під зесмлю. Під ним-яма, глибиною приблизно два метри. З неї йшов пар, по всій видимості, внизу проходить колектор.

Водій за допомогою працівників намагався витягнути машину, однак безрезультатно.

На місці події також помічена патрульна поліція.

За словами очевидців, в результаті події ніхто не постраждав. У машини пошкоджена задня вісь.

Звернемо увагу, що Колектор на Деволанівському узвозі давно знаходиться в аварійному стані. Через це під час злив затоплює спуск, а разом з ним і митну площу. Дірки в бруківці йдуть в колектор зяють на спуску вже не перший рік.

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