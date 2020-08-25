У центрі Одеси прямо посеред дороги провалився асфальт, причому двічі на одній вулиці
Перший провал утворився минулого тижня на вулиці Буніна біля нещодавно відреставрованого історичного пам'ятника-мосту Коцебу, повідомляють місцеві ЗМІ.
Примітно, що працівники комунальних служб огородили глибоку дірку і більше не вживають ніяких заходів. Автомобілі насилу об'їжджають перешкоду, але тут їх чекає ще один сюрприз— новий провал, цього разу навпроти Одеської філармонії. Його також огородили.
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Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси на дорозі провалилася бетономішалка.
НП сталася в п'ятницю, 7 серпня, на Деволановском узвозі.
Автомобіль провалився заднім правим колесом, яке буквально пішло під зесмлю. Під ним-яма, глибиною приблизно два метри. З неї йшов пар, по всій видимості, внизу проходить колектор.
Водій за допомогою працівників намагався витягнути машину, однак безрезультатно.
На місці події також помічена патрульна поліція.
За словами очевидців, в результаті події ніхто не постраждав. У машини пошкоджена задня вісь.
Звернемо увагу, що Колектор на Деволанівському узвозі давно знаходиться в аварійному стані. Через це під час злив затоплює спуск, а разом з ним і митну площу. Дірки в бруківці йдуть в колектор зяють на спуску вже не перший рік.
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