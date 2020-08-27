Одеська область вирвалася в лідери за швидкістю зараження китайським вірусом

Так, за минулу добу в регіоні зареєстровано 185 нових випадків зараження, з них 28 дітей і 11 медиків. Таку інформацію оприлюднила прес-служба облдержадміністрації, передає

Всього з початку пандемії вірусом в Одеській області заразилися 6537 осіб (3785 жінок і 2752 чоловіків), у тому числі 550 дітей і 601 медичний працівник. Летальних випадків 93.

На жаль, за минулу добу 3 пацієнти померли, і ніхто не одужав. Зараз хворіють 4755 жителів області.

Потрібно відзначити, що станом на 26 серпня, найбільша кількість випадків в Україні зареєстрована в Одеській області (186) — з них 30 — у одеситів, 156 — у жителів районів області. А також у Тернопільській (181), Харківській (177), Львівській (171), Чернівецькій (170), Івано-Франківській (167) та Київській (96) областях, а також у Києві (95).

На ранок 26 серпня 2020 року в Одеській області зареєстровані 6352 випадки-19, з них 2552 особи — жителі Одеси.

Також стало відомо, що заступник Труханова Павло Вугельман отримав позитивний тест.

У соцмережах чиновник розповів, що зараз перебуває на самоізоляції і його стан лікарі оцінюють, як задовільний.

Він нагадаємо, що Китайський вірус дуже підступне захворювання і їм може ініціюватися кожен.

"Хочу в черговий раз нагадати, що вірус небезпечний і може захворіти кожен. Ми, як міська влада, розуміємо, що одесити втомилися від карантину і хочуть жити нормальним життям, гуляти, відпочивати і проводити час з близькими, проте наших співробітників наздоганяє вірус під час роботи, яку ми не можемо зупинити ні на хвилину", - пише віце-мер.

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