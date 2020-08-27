У Затоці тепер свій " Делфі"

Нове судно викинуло на одеське узбережжя

Цього разу НП сталася днями в курортній Затоці. Там на пляж біля станції "Морська" прибило до берега рибальську шхуну, передає Politeka.net

За словами капітана, вночі у корабля відмовив мотор, і до ранку її прибило до берега. Екіпаж з трьох осіб не постраждав.

Сьогодні, 27 серпня, рибальське судно, що сіло на мілину, намагаються прибрати з берега за допомогою тракторів і ескаватора. Про це повідомили очевидці в соцмережах, оприлюднивши відповідні фотографії.

А тим часом стало відомо, що скандально відомий танкер Delfi, що зазнав аварії на одеському пляжі "Дельфі" восени минулого року, поставлений на рівний Кіль. Про це поінформувала Адміністрація морських портів України.

Повідомляється, що в операції було задіяно чотири одиниці судна - потужний плавкран "Атлас-4", основні буксири "DiamondN" і "TopazN", а також допоміжний буксир "Авант".

Також стало відомо, які одеські пляжі потрапили в чорний список.

Фахівцями МОЗ було відібрано та досліджено 64 проби морської води за мікробіологічними показниками та 6 проб — за хімічними.

Як з'ясувалося, 14 проб морської води не відповідають нормам.

Так, в Одесі як і раніше не можна купатися на пляжі "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану, і "Отраде".

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