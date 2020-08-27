Батькам потрібно це враховувати

Стало відомо, як в Одесі працюватимуть дитячі садки з 1 вересня

Як передає Politeka.net, інформацією поділилася директор міського Департаменту освіти Олена Буйневич у себе в Фейсбук.

За словами чиновниці, з перших днів осені одеські дошкільні заклади відновлюють роботу в звичайному режимі.

"Просимо отримати пам'ятку для батьків у своєму садочку, щоб максимально вберегти дітей. Пам'ятайте про соціальну відповідальність: ні в якому разі не приводьте в групу дитини з ознаками ГРВІ», — написала Буйневич.

Раніше ми повідомляли, в Одесі навчальний процес для школярів і педагогів буде протікати за новими правилами.

З ними ознайомив міністр освіти України Максим Степанов в ході брифінгу.

Степанов зазначив, що для вироблення цих правил в Міністерстві поспілкувалися з самими вчителями, а також з міжнародними експертами. В результаті було вирішено:

школярі 1-4 класів перебуватимуть у школах без масок. Старші - в масках;

вчителів допускатимуть до навчальних закладів лише після скринінгу, який покаже нормальну температуру;

вчителі в школах, які знаходяться в помаранчевій зоні карантину, повинні будуть надягати захисні щитки;

у жовтій і зеленій зонах вчителі повинні будуть просто дотримуватися дистанції;

у разі виявлення коронавірусу у одного з учнів весь клас йде на самоізоляцію;

після кожного уроку рекомендовано ретельно мити руки;

дозатори з антисептиками будуть розміщені скрізь, щоб були доступні учням

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