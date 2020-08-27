Користувачі в соцмережах розкритикували туристів, які поскаржилися на відпочинок на одеських курортах

Про це пише Politeka.net

Через відсутність відпочивати за кордоном на тлі епідемії багато українців переорієнтувалися на курорти, розташовані в Одеській області.

Багато орендодавців і власників готелів, знаючи, що відпочити в цьому році за кордоном проблематично, стали масово підвищувати ціни, проте, як виявилося, сервіс від цього краще не став, а тільки погіршився.

"Якщо спочатку місцеві власники міні-готелів мали ентузіазм, прекрасні піщані пляжі регулярно прибирали, то тепер, картина стала надзвичайно сумною: за два тижні пляж не прибрали з просіюванням піску жодного разу, поруч немає кабінок для переодягання, а біля готелю утворилося звалище», - розповів турист їх Києва, який витратив на двотижневий відпочинок в районі Затоки близько тридцяти тисяч гривень на трьох.

Відпочиваючий незадоволений тим, що гори сміття зустрічають гостей, Залізничні станції давно потребують ремонту, а Тротуари вздовж доріг взагалі не передбачені.

Його розповідь викликала неоднозначну реакцію в соцмережах. Коментатори, переважно місцеві жителі, стали скаржитися, що це, навпаки, приїжджі засмічують пляжі сміттям, а також є рознощиками інфекції.

"Якщо вони скаржаться якого пруться в Одесу місто заповнене приїжджими машинами парковки всі забиті з номерами інших областей ....блок пости поставити на в'їзді в місто і не пускати і розмов не буде про скарги і про те що Одеса стала в жовтій зоні »,

"Картина коли відпочиваючий, будуючи з себе інтелігента, стоїть біля моря і насіння плює прямо в воду і плювати що поруч діти купаються»,

"Не знаю скільки грошей привезли, але ковід-19 привезли»,

«Я одеситка, і точно можу сказати, що в основному засмічують пляжі приїжджі»,

"Якраз приїжджі і не дотримуються чистоти!!! Ми місцеві жителі ніколи не кинемо сміття собі під ноги! Тому що ми тут живемо !!!!»,

"Ваші гроші в порівнянні з тим що ви нам залишили, ніщо. Нам доплатити за вивезення доведеться. І взагалі подивіться, що було до вашого відпочинку, і що маємо зараз»,

«Пляжі безкоштовні, ніхто задарма пісок сіяти не буде. Так що порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Чи не гадити і буде чисто»,

«Ви ж приїжджаєте до нас і самі засмічуєте все навколо. Їдьте закордон і там смітите. Менше сміття б приїжджало чистіше було б у нас»,

"В Одесі два дні звільнення святкують 10 квітня і 1 вересня»,

"Навіть якщо і не будуть їздити відпочивати в Одесу, вона все одно буде брудною, і завжди була брудною»,

"Ось і відмінно не треба до нас їхати а то тільки вірус привозите і нам потім місце немає на морі біля будинку Просто жесть як добре коли немає напливу туристів»,

"Це з серії" жлоб! , від жлоба чую!"Бидло поводиться так як звикло поводитися вдома. А одеситам толку від напливу відпочиваючих рівно на 20 копійок», - пишуть люди.

Нагадаємо, що туристам показали, де можна відпочити в Одесі абсолютно безкоштовно: фото

Як повідомляла Politeka, останній пляж в Одесі захопили комерсанти, фото: "будка для збору грошей і не тільки"

Також Politeka писала, що одеситам перекрили прохід на пляж: "було море - більше немає", обурливе відео