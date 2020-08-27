В одному з районів Одеси-на Слобідці сталася перестрілка між місцевими жителями

Подія трапилася рано вранці 27 серпня на вулиці Бадаєва, 60. Про це повідомляють очевидці в місцевих телеграм-каналах, оприлюднивши фотознімок одного з поранених сусідів, передавати Politeka.net

Свідки інциденту стверджують, що одному чоловікові і дитині прострелили ногу після сварки, яка розгорілася через гучну музику.

За відомостями очевидців, на місці знайшли ніж і магазин від травматичного пістолета.

У поліції також відреагували на конфлікт, зазначивши, що наразі слідчо-оперативна група з'ясовує її обставини та вирішує кваліфікацію правопорушення.

До цього ми повідомляли, що чимало галасу наробив інцидент, який стався з підлітками в центрі Одеси.

Так, 26 серпня в Стамбульському парку на компанію неповнолітніх, які відзначали день народження, накинулася банда в чорному одязі.

Вони розпорошили їм в обличчя сльозогінний газ і облили їх зеленкою. Молодики також розбили гітару, після чого зникли з місця інциденту.

Жертвами нападників виявилися Підлітки, 17-річний хлопець і сім дівчат 15, 16 і 17 років. Небайдужі хлопці, які відпочивали в тому ж парку, спробували наздогнати кривдників, але їм не вдалося.

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