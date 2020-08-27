Після прогулянки на яхті поблизу Одеси зник іноземний студент

Як розповіли в поліції, в Совіньйоні в районі причалу № 124 на відстані двох миль від берега під час прогулянки на яхті і купанні у відкритому морі потонув 21-річний громадянин Нігерії. На даний момент тіло хлопця досі не знайдено.

Про інцидент більш детально розповіла одеситка Віра Топалова, яка запросила молоду людину на прогулянку.

Треба відзначити, що жінка є господинею БДСМ-бару "Виворіт" і перебувала в близьких відносинах зі зниклим студентом.

За словами власниці нічного закладу, 20 серпня вона запросила свого друга Обарі-Марк Калеба відпочити на яхті. Сталося все приблизно о 16: 00. Вони з друзями на судні вийшли в море, після чого стали на якір і гості пішли купатися. Обарі-Марк Калеб теж залишив свої речі і пішов плавати, а через кілька хвилин його вже ніхто не міг знайти.

"В районі 16: 00 ми піднялися на борт і через кілька хвилин вийшли в море. Через 15 хвилин ми встали на якір і частина гостей пішла плавати. Калеб теж роздягнувся, залишив на стільці, поруч зі мною, свою панаму, телефон, зняв годинник і пішов у бік драбинки, яка спускалася у воду. Я бачила, як він пішов плавати з іншими гостями. Вже через кілька хвилин я почула, що його шукають. Це були найстрашніші хвилини в цей день. Вони здавалися мені вічністю. Пізніше паніка, страх, ступор, відчуття безвиході, сльози, Надія, рятувальники, поліція, друзі Калеба... потім безсонні ночі з кошмарами, антидепресанти, транквілізатори, відчуття порожнечі і горя", - повідомила Віра Топалова на своїй сторінці в Facebook.

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