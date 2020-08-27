В останні дні літа пляжі поблизу Одеси забиті відпочиваючими, незважаючи на стрімке зростання захворюваності та карантин

Як повідомляє "Думська ", якщо раніше на пляжах курортного селища Санжейка було дуже багато гостей з Молдови та Білорусі, то зараз, у зв'язку з епідеміологічними обмеженнями, відпочивають в основному українці, хоча машини з іноземною реєстрацією все ж зустрічаються на стоянках і біля будинків відпочинку.

Людей на узбережжі величезне число, всіх хочуть встигнути позасмагати і поплавати в морі в останні дні літа.

Потрібно сказати, що практично всі вони без масок. Нехтують правилами карантину в тому числі і торговці. Соціальної дистанції також ніхто не дотримується, пляжі забиті настільки, що в буквальному сенсі «яблуку ніде впасти».

А тим часом, Одеська область вирвалася в лідери за швидкістю зараження китайським вірусом.

Всього з початку пандемії вірусом в Одеській області заразилися 6537 осіб (3785 жінок і 2752 чоловіків), у тому числі 550 дітей і 601 медичний працівник. Летальних випадків 93.

На жаль, за минулу добу 3 пацієнти померли, і ніхто не одужав. Зараз хворіють 4755 жителів області.

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