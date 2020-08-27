У мережі показали хасидів, які прилетіли до Одеси і їм доводиться ночувати в аеропорту через карантин

Невелике відео оприлюднив представник громади брацлавських хасидів у місті Умань Хаїм Хазін, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На відео видно, що хасиди вже знаходяться в аеропорту. Серед паломників була жінка з плачучою дитиною, які, як і інші, ймовірно, очікують, коли їх впустять в країну.

Нагадаємо, що щороку хасиди приїжджають в Україну для того, щоб здійснити паломництво до могили Рабі Нахмана в Умані.

А тим часом, Одеська область вирвалася в лідери за швидкістю зараження китайським вірусом.

Всього з початку пандемії вірусом в Одеській області заразилися 6537 осіб (3785 жінок і 2752 чоловіків), у тому числі 550 дітей і 601 медичний працівник. Летальних випадків 93.

На жаль, за минулу добу 3 пацієнти померли, і ніхто не одужав. Зараз хворіють 4755 жителів області.

Потрібно відзначити, що станом на 26 серпня, найбільша кількість випадків в Україні зареєстрована в Одеській області (186) — з них 30 — у одеситів, 156 — у жителів районів області. А також у Тернопільській (181), Харківській (177), Львівській (171), Чернівецькій (170), Івано-Франківській (167) та Київській (96) областях, а також у Києві (95).

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