В Одесі затримали злісну викрадачку кабелів, яка залишила без інтернету сотні жителів

37-річна одеситка орудувала в під'їздах багатоповерхівок Київського району. Вона зрізала кабелі, а потім награбоване здавала в пункти прийому металобрухту. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Одеській області, передає Politeka.net

В ході слідства правоохоронці встановили причетність громадянки до 15 крадіжок кабелю з багатоповерхівок. Всього вона зрізала 800 метрів. Своїми діями жінка завдала провайдеру збитків на чотири тисячі гривень і залишила без інтернету сотні одеситів.

Частину кабелів у неї вилучили, решту вона ж встигла здати.

Викрадачці повідомили про підозру за ч.1 та 2 ст. 185 (крадіжка) КК України. Їй загрожує до п'яти років позбавлення.

До цього ми повідомляли, в Одесі водій автобуса, який надає ритуальні послуги, вкрав гаманець у небіжчика.

Про обурливий інцидент розповіли очевидці.

"Водій автобуса" похоронного бюро " вкрав гаманець у небіжчика, спочатку морозився, а коли ситуація стала критичною віддав. Як взагалі люди можуть бути такими виродками?» ,- розповіли свідки.