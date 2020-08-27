В Одесі затримали злісну викрадачку кабелів, яка залишила без інтернету сотні жителів
37-річна одеситка орудувала в під'їздах багатоповерхівок Київського району. Вона зрізала кабелі, а потім награбоване здавала в пункти прийому металобрухту. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Одеській області, передає Politeka.net
В ході слідства правоохоронці встановили причетність громадянки до 15 крадіжок кабелю з багатоповерхівок. Всього вона зрізала 800 метрів. Своїми діями жінка завдала провайдеру збитків на чотири тисячі гривень і залишила без інтернету сотні одеситів.
Частину кабелів у неї вилучили, решту вона ж встигла здати.
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Викрадачці повідомили про підозру за ч.1 та 2 ст. 185 (крадіжка) КК України. Їй загрожує до п'яти років позбавлення.
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Про обурливий інцидент розповіли очевидці.
"Водій автобуса" похоронного бюро " вкрав гаманець у небіжчика, спочатку морозився, а коли ситуація стала критичною віддав. Як взагалі люди можуть бути такими виродками?» ,- розповіли свідки.
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