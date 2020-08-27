Чоловік стояв на узбіччі і кидав

В Одеській області чоловік жбурляв каміння в проїжджаюче повз авто

Відео інциденту, який трапився на автодорозі Одеса-Рені 25 серпня розмістили в соцмережах і воно викликало широкий резонанс, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Як з'ясувалося пізніше, житель Ізмаїла кидав каміння в автомобіль своєї колишньої дружини, яка в той момент перебувала з дочкою.

На відео можна побачити, як чоловік стоїть на узбіччі і кидає камінь в проїжджаючу машину. Так само чути переляканий голос дитини (дочка правопорушника) і коментар з нецензурною лексикою жінки (колишньої дружини правопорушника).

На кадри вже відреагували представники місцевої патрульної служби, запросивши чоловіка до відділу поліції для встановлення обставин правопорушення.

До цього ми повідомляли, в одному з районів Одеси – на Слобідці сталася перестрілка між місцевими жителями.

Подія трапилася рано вранці 27 серпня на вулиці Бадаєва, 60.

Свідки інциденту стверджують, що одному чоловікові і дитині прострелили ногу після сварки, яка розгорілася через гучну музику.

За відомостями очевидців, на місці знайшли ніж і магазин від травматичного пістолета.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 27. August 2020

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