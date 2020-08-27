В Одеській області оголосили боротьбу зі смертельно небезпечним захворюванням, страшніше китайського вірусу

Йдеться про сказ.

Так, на території Одещини з вересня місяця стартує імунізація диких тварин проти сказу. Про це розповіли в прес-центрі Держприкордонслужби України, передає Politeka.net

У відомстві зазначають, що приманки з вакциною розкидатимуть з літаків над лісовими, мисливськими та польовими угіддями. Такі заходи забезпечать створення стійкого імунітету у диких тварин і знизять поширення захворювання.

У той же час, обробка не буде проводитися в населених пунктах і водоймах, а також на територіях, над якими польоти заборонені.

Приманка у вигляді невеликих брикетів із запахом м'ясо-кісткового борошна безпечна для людей і тварин, проте прикордонники закликають жителів не чіпати їх і не переносити в інші місця.

Треба сказати, що сказ – це інфекційний зооноз вірусної етіології, що характеризується переважним важким ураженням центральної нервової системи, загрозливими летальним результатом. Людина заражається сказом при укусі тварин. Поширюючись по нервових волокнах, вірус сказу спочатку підвищує їх збудливість, а потім викликає розвиток паралічів. Проникаючи в тканини спинного і головного мозку вірус викликає грубі порушення в роботі ЦНС, клінічно проявляються різними фобіями, нападами агресивного збудження, галюцинаторним синдромом. Сказ досі залишається невиліковним захворюванням.

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