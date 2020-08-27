Стало відомо, що буде зі школою йди дитсадком у разі виявлення китайської інфекції

Подробиці розповіла директор міського департаменту освіти Олена Буйневич, пишуть місцеві ЗМІ.

Чиновниця звернула увагу, що як тільки про болячку або підозру стане відомо в школі або садку, заклад відразу ж закриють на два дні. В цей час приміщення продезінфікують і провітрять.

Крім того, Однокласникам або одногрупникам хворого, потрібно здати тест, а поки результати прийдуть, залишатися на самоізоляції будинку.

"Якщо тест виявиться негативним-клас повернеться за парти. Якщо ж позитивний-клас або група самоізолюються на два тижні і вчаться Дистанційно», - розповіла Олена Буйневич особливо підкресливши, що мова йде саме про клас або групу, а не про всю школу або садок.

Школи та садочки, за її словами, отримують Детальні інструкції щодо дій у разі спалаху всередині закладу.

"Якщо ознаки хвороби проявляться під час навчальних занять, дитину супроводять в ізолятор, де, разом з відповідальним працівником, він отримає першу допомогу і дочекається батьків», - зазначила чиновниця.

Голова департаменту переконливо закликала батьків, перевіряти стан дитини до виходу з дому та не вести дітей до навчального закладу за наявності ознак ГРВІ.

А тим часом, Одеська область вирвалася в лідери за швидкістю зараження китайським вірусом.

Всього з початку пандемії вірусом в Одеській області заразилися 6537 осіб (3785 жінок і 2752 чоловіків), у тому числі 550 дітей і 601 медичний працівник. Летальних випадків 93.

На жаль, за минулу добу 3 пацієнти померли, і ніхто не одужав. Зараз хворіють 4755 жителів області.

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