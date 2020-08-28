В Одеській області ще одне місто потрапило в "Червону" карантинну зону на тлі епідемії китайської інфекції

Так вирішили на позачерговому засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій передає Politeka.net

Через погіршення епідситуації місто Ізмаїл з " помаранчевої "перевели в" червону " зону.

Нові посилені обмеження почнуть діяти з 31 серпня і продовжуватися 14 днів. Зокрема, до існуючих заборон додається заборона на роботу громадського транспорту, на відвідування освітніх установ і повністю буде припинена робота ТРЦ, кафе і ресторанів.

Крім того, в "червоній" зоні залишається Біляївка.

З "жовтої" зони в "помаранчеву" перевели місто Чорноморськ і Тарутинський район, залишаються Болградський (з Болградом) і Овідіопольський райони.

Відзначимо, що поки в "жовтій" зоні залишаються міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар і Південний, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський і Саратський райони Одеської області.

До цього ми повідомляли, що директор міського департаменту освіти Олена Буйневич розповіла, що буде зі школою або садочків при виявленні китайської інфекції.

Чиновниця звернула увагу, що як тільки про болячку або підозру стане відомо в школі або садку, заклад відразу ж закриють на два дні. В цей час приміщення продезінфікують і провітрять.

Крім того, Однокласникам або одногрупникам хворого, потрібно здати тест, а поки результати прийдуть, залишатися на самоізоляції будинку.

Нагадавши, нова хвиля епідемії на Одещині, лікарні не справляються: зроблено важливу заяву

Як повідомляла Politeka, стало відомо про скасування поїздів з Одеси, подробиці :" у червоній зоні"

Також Politeka писала, що посилення карантину в Одесі: що відбувається в маршрутках після нової заборони, фото