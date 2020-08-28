В Одеській області істотно збільшилася кількість жертв від китайської інфекції

Нові дані, які оприлюднила прес-служба ОДА, виявилися страшними, передає Politeka

Так, станом на ранок 28 серпня, в регіоні померли від ускладнень 7 пацієнтів. Нових випадків зараження виявлено 212, з них 9 медиків і 9 дітей.

З початку епідемії в Одеській області зареєстровано 6749 випадків інфікування, з яких 2769-в Одесі. 2279 пацієнтів одужали, ще 101-померли.

Тим часом, за інформацією МОЗ, в Україні новий антирекорд-2 438 нових випадків зараження COVID-19. Всього в країні зафіксовано 114 497 випадків захворювання. 55 083 пацієнтів, з яких 866 за добу, одужали. Ще 2451 людина померли, причому 48 – за останні 24 години.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області ще одне місто потрапило в «Червону» карантинну зону на тлі епідемії китайської інфекції.

Так вирішили на позачерговому засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через погіршення епідситуації місто Ізмаїл з " помаранчевої "перевели в" червону " зону.

Нові посилені обмеження почнуть діяти з 31 серпня і продовжуватися 14 днів. Зокрема, до існуючих заборон додається заборона на роботу громадського транспорту, на відвідування освітніх установ і повністю буде припинена робота ТРЦ, кафе і ресторанів.

Нагадавши, нова хвиля епідемії на Одещині, лікарні не справляються: зроблено важливу заяву

Як повідомляла Politeka, стало відомо про скасування поїздів з Одеси, подробиці :" у червоній зоні"

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