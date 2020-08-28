В Одеській області місцеву жительку вкусив один з найнебезпечніших павуків у світі-каракурт або Чорна вдова

Подробиці повідомила сама постраждала Олена Симонова в соцмережах, передає Politeka.net.

За словами жінки, вона займалася домашніми справами і відчула укол в ногу. Після вона побачила тікаючого чорного павучка. Сам укус був схожий на укол голкою. Буквально через хвилину стан жінки стало погіршуватися. Рідні доставили її в приймальне відділення лікарні, де надали необхідну першу допомогу і призначили лікування.

У той же час медик Володимир білого, для лікування укусу каракурта використовують дезінтоксикаційні та знеболюючі препарати. Спеціальної сироватки зараз у лікарні немає.

Нагадаємо, чорні вдови активізуються в середині-кінці літа, коли у них починається статевозріла міграція. Отрута цих павуків дуже небезпечний і може привести до летального результату. Людина, вкушений каракуртом, відчуває сильний біль по всьому тілу, паніку і у нього утруднюється дихання.

Раніше ми повідомляли, що жителів і гостей Одеської області застерігали бути напоготові, оскільки в регіоні спостерігається нашестя отруйних павуків.

Наприклад, житель Одещини, який зараз працює закордоном приїхав в рідне село багате Ізмаїльського району і був ошелешений тим, що його будинок атакували полчища тарантулів.

В останні дні випадки зустрічей з каракуртами зафіксовані в Білгород-Дністровському заповіднику та національному природному парку "Тузлівські лимани". Владислав Балинський на своїй сторінці в

Facebook опублікував фото знайденого каракурта. Також нашестя отруйних павуків спостерігається в місті Чорноморську.

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