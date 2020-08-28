Одесити в соцмережах бурхливо коментують кадри з інфекційної лікарні під час епідемії китайського вірусу
Кадри були зроблені в перших числах серпня. Їх оприлюднила прес-служба міської ради, передає Politeka.net.
На записі видно лікарі в повній хімзахисту і забиті пацієнтами палати. Також показано, як хворим ставлять крапельниці і підключають до кисню, а у дворі лікарні помітна колона швидких, з 11 машин, які доставляють нових пацієнтів.
Як розповіли самі лікарі, вони розраховували, що епідемія піде на спад і все закінчиться через пару місяців, але, на жаль, ситуація погіршується з кожним днем.
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Користувачі мережі тут же почали коментувати побачене. Думки людей розділилися, одні, як і раніше, скептично поставилися до серйозного захворювання, інші відзначили, що до такої ситуації призвела несвідомість громадян, які не носять маски і не дотримуються дистанції в громадських місцях.
"Але ж в Одесі ніхто і ніде ні носить навіть маски, ніде немає на дверях в магазинах написи, без маски не входити»,
"Можна подумати інших хвороб немає, тільки короновірус, у дочки було отруєння, її не прийняли в лікарню, так як лікують тільки короновірус, довелося вдома самим лікуватися, ось тому і люди вмирають від інших хвороб, а не тільки від корони»,
"Найжахливіше, що за час цієї "пандемії" загинули люди ,які могли жити !!! Онкохворі, люди з серцево судинними захворюваннями, з діабетом, які потребують планових операцій»,
"Якщо все так погано, навіщо пустили в Одесу таку кількість відпочиваючих України?»,
"У п'ятницю неможливо було їздити без пробок»,
"Тому що в Одесі майже всім, і жителям і приїжджим, начхати, вибачте за прямоту, на дотримання дистанції, носіння масок і дезінфекцію руки ось вам результат!»,
"Одеська інфекційна-зараз же літо, отруєння різні, купаються в брудному морі, їдять не якісну їжу»,
"Якщо так, то чому медсестер і санітарок відправляють на свій рахунок по місяцю?",- пишуть люди.
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