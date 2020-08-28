У мережі показали, як розкрадачі обнесли Одеський НПЗ, на якому стався вибух і пожежа минулої ночі

Фотознімками поділився колишній працівник підприємства Олександр Чеганенко в соцмережах, передає Politeka.net

Місцеві жителі розповіли, що непрацюючий завод поступово розкрадають, а поліція не займається його охороною.

"Об'єкт не охороняється належним чином, розкрадачам не перешкоджають, хоча вже близько 2 тижнів тому ночами почали вмикати світло по периметру», - кажуть одесити.

Також вони поділилися думкою, що НП могла статися з вини мисливців за металом, які регулярно навідуються і вирізують кабель.

Нагадаємо, що в ніч на 28 серпня на території нафтопереробного заводу в Одесі пролунав вибух.

Рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.

На місце оперативно прибули рятувальники та поліція.

Представник прес-служби ДСНС в Одеській області Сергій Решетняк зазначив, що коли пожежники вночі прибули на виклик, вони виявили загоряння в бетонній споруді підстанції. Прибули енергетики і відключили електрику, тоді рятувальники почали охолоджувати приміщення станції. Він також зазначив, що за інформацією "обленерго" знеструмлено 20 приватних будинків.

У поліції повідомили, що фактом відкрито кримінальне провадження за 270 статтею-порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

«Слідів проникнення немає, але ми ще чекаємо акт ув'язнення від рятувальників. Але, швидше за все причиною загоряння стало коротке замикання – - заявили в поліції.

Нагадаємо, що пожежа охопила військовий об'єкт в Одесі, густий дим огорнув будівлю: відео НП

А ще Politeka писала, що потужний вибух в Одесі на території НПЗ, всі у вогні, райони знеструмлені: що відомо про жертви

Також Politeka повідомляла, що вогняна НП на базі відпочинку в Затоці налякала відпочиваючих, відео: "чути вибухи"