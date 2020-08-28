Жителям Одеси пригрозили покаранням за цькування інфікованих китайською інфекцією

Як передає Politeka.net, про це заявила директор Одеського Департаменту освіти Олена Буйневич.

Вона попередила, що буде особисто заявляти в поліцію в разі цькування сім'ї, де діти захворіли на вірусну інфекцію, або за висловлювання невдоволення самоізоляцією через хворобу вчителя.

"Якщо !!! буде відомо про прояв булінгу щодо сімей, де діти захворіли або захворів учитель, а клас або група «терплять незручності на самоізоляції», я особисто буду супроводжувати заяви в поліцію і кожну справу з цього приводу», - підкреслила чиновниця.

Крім іншого, Буйневич, звернула увагу, що такі ж заходи буде вживати і по відношенню батьків, які свідомо відправили хвору дитину в навчальний заклад, збивши йому температуру.

Вона нагадала, що за свідоме поширення інфекції передбачена відповідальність за законом.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області істотно збільшилася кількість жертв від китайської інфекції.

Так, станом на ранок 28 серпня, в регіоні померли від ускладнень 7 пацієнтів. Нових випадків зараження виявлено 212, з них 9 медиків і 9 дітей.

З початку епідемії в Одеській області зареєстровано 6749 випадків інфікування, з яких 2769-в Одесі. 2279 пацієнтів одужали, ще 101-померли.

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