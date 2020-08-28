В Одесі спіймали на гарячому іноземця, який пробрався в квартиру через балкон

Як передає Politeka.net, подробиці повідомила прес-служба регіонального ГУНП.

За словами правоохоронців, зловмисник заліз на третій поверх однієї з багатоповерхівок в Малиновському районі і через відкриті балконні двері проник всередину квартири. Грабіжника помітили пильні сусіди і викликали поліцію.

Поліцейські затримали 29-річного уродженця однієї з країн Закавказзя на місці злочину. При ньому знаходилася сумка, заповнена речами господарів квартири на кілька тисяч гривень.

Іноземцю вже повідомили про підозру в замаху на крадіжку, поєднану з проникненням в житло.

"Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі двадцяти п'яти прожиткових мінімумів. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років», - розповіли в поліції.

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Про обурливий інцидент розповіли очевидці.

"Водій автобуса" похоронного бюро " вкрав гаманець у небіжчика, спочатку морозився, а коли ситуація стала критичною віддав. Як взагалі люди можуть бути такими виродками?» ,- розповіли вони.

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