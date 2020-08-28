Жителі Одеси, які залишилися без благ цивілізації, вийшли на акцію протесту і перекрили рух по одній з вулиць
Так, у п'ятницю, 28 серпня мітингували мешканці будинку на Космонавтів, 64а в районі Черемушок, повідомляє місцеве видання
Протестувальники перекрили дорогу в районі Малиновської райадміністрації. Люди ходили по пішохідному переходу і не пропускали проїжджаючий транспорт.
Як розповіли одесити, керуюча компанія, яка обслуговує їх будинок, відключила їм світло і воду нібито через заборгованість мешканців за комунальні послуги. Тепер вони змушені сидіти без благ цивілізації.
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За даними видання, між водіями і протестувальниками спалахували конфлікти. Також на місці були помічені співробітники патрульної поліції.
Раніше ми повідомляли про потужний вибух, який прогримів на території нафтопереробного заводу в Одесі.
Як розповів очевидці, рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.
На місце оперативно прибули рятувальники та поліція.
Представник прес-служби ДСНС в Одеській області Сергій Решетняк зазначив, що коли пожежники вночі прибули на виклик, вони виявили загоряння в бетонній споруді підстанції. Прибули енергетики і відключили електрику, тоді рятувальники почали охолоджувати приміщення станції. Він також зазначив, що за інформацією "обленерго" знеструмлено 20 приватних будинків.
Місцеві жителі кажуть, що непрацюючий завод поступово розкрадають, а поліцейська охорона, яка стежить за об'єктом на все закриває очі.
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