Озвучена ймовірна причина вибуху і пожежі на території нафтопереробного заводу в Одесі

Масштабна НП на підприємстві, в результаті якого цілий мікрорайон виявився знеструмлений, сталося з вини кабельних злодіїв, що перебили силовий кабель в 110 кіловольт. Про це заявив колишній керівник профспілки НПЗ Олександр Чеганенко, пише видання odessa.online.

Він повідав, що на заводі з березня 2019 року Немає охорони і з цього часу там постійно орудують злодії, які вкрали вже 85 відсотків всього електрообладнання.

"Злодійство йде масштабно, професійно, злодії працюють професійним інструментом, вони не ножівкою по металу це роблять. Вирізається величезна кількість кабелів. За великим рахунком на підприємстві залишалися тільки діючі силові кабелі. На головній розподільній підстанції, яка згоріла, приходить мережа 110 кіловольт. Якщо вам хтось буде розповідати, що це сталося ненавмисно – це неправда. Все, що вкрали, обчислюється мільйонами доларів, враховуючи, скільки коштує кольоровий метал. Це ж не кабельки в квартирі. Якщо йде кабель 6 кіловольт, то в одному метрі – 64 кілограми», — повідомив Чеганенко.

Колишній співробітник проживає поблизу непрацюючого підприємства і спостерігав момент вибуху.

"Вибух був такий, що я спочатку подумав, що впав якийсь літак. У п'ять хвилин першого пропало світло, спочатку відключили, мабуть, осередок 6 кіловольт, яка живить селище на Шкодовій горі, а потім полізли розбирати осередок, але потрапили на силовий кабель 110 кіловольт», — зазначив Чеганенко.

Також він показав фотознімки, як розкрадачі обчистили завод.

Раніше ми повідомляли, що представник прес-служби ДСНС в Одеській області Сергій Решетняк зазначив, що, коли пожежники вночі прибули на виклик, вони виявили загоряння в бетонній споруді підстанції. Прибули енергетики і відключили електрику, тоді рятувальники почали охолоджувати приміщення станції. Він також зазначив, що за інформацією "обленерго" знеструмлено 20 приватних будинків.

У поліції повідомили, що фактом відкрито кримінальне провадження за 270 статтею-порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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