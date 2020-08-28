Чому буде присвячений перший урок

Вже зовсім скоро для одеських школярів розпочнеться навчальний рік і стало відомо, якій темі буде присвячений перший урок в умовах пандемії

Про це розповіли в Міністрестві освіти України, передає Politeka.net

Так, темою першого уроку цього року стане COVID-19, а також, як організувати безпечне навчання в умовах карантину.

"Цей навчальний рік буде проходити в особливих умовах. Тому важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину», — повідомили в МОН.

У зв'язку з цим, під час першого заняття вчителі повинні пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину, розвінчати міфи щодо вірусу, ознайомити їх з правилами респіраторної гігієни, а також проінформувати про можливість отримання психологічної допомоги у разі тривожності через пандемію.

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Про це заявила директор Одеського Департаменту освіти Олена Буйневич.

Вона попередила, що буде особисто заявляти в поліцію в разі цькування сім'ї, де діти захворіли на вірусну інфекцію, або за висловлювання невдоволення самоізоляцією через хворобу вчителя.

"Якщо !!! буде відомо про прояв булінгу щодо сімей, де діти захворіли або захворів учитель, а клас або група «терплять незручності на самоізоляції», я особисто буду супроводжувати заяви в поліцію і кожну справу з цього приводу», - підкреслила чиновниця.

Буйневич тсообщіла, що такі ж заходи буде вживати і по відношенню батьків, які свідомо відправили хвору дитину в навчальний заклад, збивши йому температуру.

Вона нагадала, що за свідоме поширення інфекції передбачена відповідальність за законом.

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