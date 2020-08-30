За добу в Одеській області знову різко збільшилася кількість хворих на Китайське захворювання

Станом на ранок 30 Серпня, загальне число заражених з початку епідемії в нашому регіоні перевищило 7 тисяч і досягло значення в 7094 людини. При цьому за минулу добу було виявлено 173 нових випадки. Таку інформацію оприлюднила прес-служба МОЗ, передає Politeka.net

Звернемо увагу, що лідером за кількістю захворювань за минулу добу стала Харківська область — 198 випадків, за нею йде Львівська (188 випадків) і на третьому місці — Одеська область (173 випадки). При цьому летальних випадків за минулий день в регіоні не зафіксовано.

Що стосується карантинних зон по районах Одещини, то вони виглядають наступним чином:

У "червоній" зоні-міста Ізмаїл і Біляївка, в "помаранчевій" зоні-місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський, Саратський, Миколаївський, Тарутинський райони. У " жовтій зоні-Одеса, Білгород-Дністровський, Південний, Телподар, Подільськ, Ананьївський, Арцизький, Біляївський, Березівський, Іванівський Лиманський і Савранський райони.

За минулу добу в Україні зафіксовано 2096 нових випадків зараження небезпечною вірусною інфекцією. Загальна кількість хворих на COVID-19 в Україні склала 119 074 осіб.

Видужали вже 56 734 людини - менше половини від загального числа хворих, у тому числі 1055 одужали за добу. Кількість смертельних випадків-2527, в 23 рази менше загальної кількості видужали. Одужало за добу вдвічі менше людей, ніж захворіло.

Раніше ми повідомляли, що жителям Одеси пригрозили покаранням за цькування інфікованих китайською інфекцією.

Про це попередила директор Одеського Департаменту освіти Олена Буйневич.

Вона заявила, що буде особисто заявляти в поліцію в разі цькування сім'ї, де діти захворіли на вірусну інфекцію, або за висловлювання невдоволення самоізоляцією через хворобу вчителя.

Такі ж заходи, за словами Буйневич, вона буде робити і по відношенню батьків, які свідомо відправили хвору дитину в навчальний заклад, збивши йому температуру.

Вона нагадала, що за свідоме поширення інфекції передбачена відповідальність за законом.

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