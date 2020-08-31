Відпочиваючі були не на жарт стривожені

У Чорноморську Одеської області підірвали морську міну, яку виявили на пляжі

На небезпечну знахідку натрапили водолази під час навчань. Інцидент мав місце на вихідних, повідомляє прес-служба ДСНС і публікує відповідні кадри, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Рятувальники зазначили, що морську дону міну часів Другої світової війни потужністю 200 кг зірвало з якоря і прибило до берега.

Для того, щоб витягти предмет з води, всіх відпочиваючих евакуювали з пляжу. Потім, піротехніки в присутності поліцейських доставили морську зброю на берег, завантажили в спеціальний автомобіль і вивезли на полігон, де знешкодили, шляхом підриву.

До проведення спеціальних робіт залучалися 5 фахівців та 2 одиниці спеціальної техніки.

Раніше ми повідомляли про потужний вибух, який прогримів на території нафтопереробного заводу в Одесі.

Рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.

На місце оперативно прибули рятувальники та поліція.

У поліції повідомили, що фактом відкрито кримінальне провадження за 270 статтею-порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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