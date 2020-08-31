У Чорноморську Одеської області підірвали морську міну, яку виявили на пляжі
На небезпечну знахідку натрапили водолази під час навчань. Інцидент мав місце на вихідних, повідомляє прес-служба ДСНС і публікує відповідні кадри, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Рятувальники зазначили, що морську дону міну часів Другої світової війни потужністю 200 кг зірвало з якоря і прибило до берега.
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Для того, щоб витягти предмет з води, всіх відпочиваючих евакуювали з пляжу. Потім, піротехніки в присутності поліцейських доставили морську зброю на берег, завантажили в спеціальний автомобіль і вивезли на полігон, де знешкодили, шляхом підриву.
До проведення спеціальних робіт залучалися 5 фахівців та 2 одиниці спеціальної техніки.
Раніше ми повідомляли про потужний вибух, який прогримів на території нафтопереробного заводу в Одесі.
Рівно опівночі в житлових будинках біля підприємства пропала електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.
На місце оперативно прибули рятувальники та поліція.
У поліції повідомили, що фактом відкрито кримінальне провадження за 270 статтею-порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Нагадаємо, що НП в багатоповерхівці Одеси: почалася термінова евакуація, відео
А ще Politeka писала, що масштабна пожежа спалахнула біля багатоповерхівки в Одесі: рятувальники кинулися на допомогу, з'явилося відео.
Також Politeka повідомляла, що вогняна НП на базі відпочинку в Затоці налякала відпочиваючих, відео: "чути вибухи"