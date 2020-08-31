В Одесі літній чоловік впав у відкритий люк

Це сталося на кінцевій зупинці тролейбуса №10. Відповідне відео розмістили в місцевому телеграм-каналі, передає Politeka.net (щоб переглянути кадри-доскрольте сторінку до кінця)

Як розповіли свідки того, що сталося, чоловік вийшов з громадського транспорту, зробив кілька кроків і буквально провалився крізь землю. Треба сказати, що потерпілий не встиг видати жодного звуку, проте його зникнення помітили пильні перехожі.

Разом з водієм тролейбуса вони витягли чоловіка з пастки.

Також очевидці звернули увагу, що на люку не було кришки і його було практично неможливо розглянути через відсутність освітлення і гори листя. Про те, як довго на зупинці знаходився відкритий люк-нічого невідомо.

До цього ми повідомляли, в центрі Одеси прямо посеред дороги провалився асфальт, причому двічі на одній вулиці.

Перший провал утворився минулого тижня на вулиці Буніна біля нещодавно відреставрованого історичного пам'ятника-мосту Коцебу.

Примітно, що працівники комунальних служб огородили глибоку дірку і більше не вживають ніяких заходів. Автомобілі насилу об'їжджають перешкоду, але тут їх чекає ще один сюрприз— новий провал, цього разу навпроти Одеської філармонії. Його також огородили.

Нагадаємо, що термінова евакуація відпочиваючих на пляжі під Одесою, з'їхалися всі служби: відео НП

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