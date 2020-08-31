Одеська область вирвалася в лідери за кількістю заражених, яких виявили за добу

Станом на 9:00 31 серпня на території Одещини лабораторно зареєстровано 7283 випадків захворювання з початку пандемії. З них 189 підтвердили за минулу добу. Про це передає Politeka.net, посилаючись на дані РНБО.

Треба відзначити, що тепер Одеська область лідирує за тепами поширення серед усіх регіонів України. На другому місці Харківська - 187 нових випадків, на третьому - Івано-Франківська – 185 нових хворих.

У той же час Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомляє, що за останню добу вірус виявили у 78 — у одеситів, з них троє дітей: дівчинка у віці півтора року і два хлопчики 13 і 14 років. Вони знаходяться вдома під наглядом педіатрів.

Всього в "інфекціонці" 270 пацієнтів з COVID-19. З них 59 осіб — у важкому стані, 211 — у стані середньої тяжкості. Двоє хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

За минулу добу в інфекційну лікарню надійшли чотири людини з підозрою на COVID-19. Вони чекають результатів ПЛР-тесту.

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До цього ми повідомляли, що в Одеській області не всі школи відкриються 1 вересня.

Справа вся в тому, що ситуація з китайською інфекцією в регіоні з кожним днем погіршується, хворих ставати все більше. В даний час стало відомо, що в місті Чорноморську, що поблизу Одеси, загальноосвітню школу №4 закрили на самоізоляцію. Причиною стало виявлення у двох співробітників школи позитивних результатів на COVID-19.

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