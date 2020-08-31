Одеська область вирвалася в лідери за кількістю заражених, яких виявили за добу
Станом на 9:00 31 серпня на території Одещини лабораторно зареєстровано 7283 випадків захворювання з початку пандемії. З них 189 підтвердили за минулу добу. Про це передає Politeka.net, посилаючись на дані РНБО.
"Вічна пам'ять": екс-чоловік Наташі Корольової заговорив про трагедію, вразивши фото в обнімку з Лолітою
Роздягнена Пугачова ошелешила дорослими іграми з Галкіним прямо у ванній: «Гидко дивитися на цю…»
Демі Роуз потрясла своїми "кокосами" в купальнику з декольте до пупка: "Bellísima"
Настя Івлеєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко: "Не має ніякого відношення"
Треба відзначити, що тепер Одеська область лідирує за тепами поширення серед усіх регіонів України. На другому місці Харківська - 187 нових випадків, на третьому - Івано-Франківська – 185 нових хворих.
У той же час Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомляє, що за останню добу вірус виявили у 78 — у одеситів, з них троє дітей: дівчинка у віці півтора року і два хлопчики 13 і 14 років. Вони знаходяться вдома під наглядом педіатрів.
Всього в "інфекціонці" 270 пацієнтів з COVID-19. З них 59 осіб — у важкому стані, 211 — у стані середньої тяжкості. Двоє хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.
За минулу добу в інфекційну лікарню надійшли чотири людини з підозрою на COVID-19. Вони чекають результатів ПЛР-тесту.
До теперішнього часу в Одесі від 19 одужала 861 людина, продовжують хворіти 2 111
До цього ми повідомляли, що в Одеській області не всі школи відкриються 1 вересня.
Справа вся в тому, що ситуація з китайською інфекцією в регіоні з кожним днем погіршується, хворих ставати все більше. В даний час стало відомо, що в місті Чорноморську, що поблизу Одеси, загальноосвітню школу №4 закрили на самоізоляцію. Причиною стало виявлення у двох співробітників школи позитивних результатів на COVID-19.
Нагадавши, Одещина перейшла нову грань, тисячі заражених людей: стало відомо, де найнебезпечніше
Як повідомляла Politeka, стало відомо про скасування поїздів з Одеси, подробиці :" у червоній зоні"
Також Politeka писала, що нова хвиля епідемії на Одещині, лікарні не справляються: зроблено важливу заяву