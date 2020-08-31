Жителі Одеси скаржаться на платні ПЛР-тести, які їх змушують робити лікарі, при госпіталізації в лікарні

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла волонтер Катерина Ножевнікова, передає Politeka.net

"Тут постійно пишуть про те, що перед плановою операцією стаціонари вимагають в обов'язковому порядку пройти ПЛР тест на ковід. І люди йдуть і здають ПЛР оплачуючи від 1400 до 2500 тис, що велика частина населення собі дозволити не може», - написала вона.

Волонтер пояснила, що згідно з Указом МОЗ №1227, тестування перед плановими операціями проводиться прискореним методом ІФА (крім пацієнтів з імунодепресією). Тобто мова про ПЛР-тестах не йде.

При цьому, Ножевнікова підкреслила, що вся процедура проводиться за рахунок держави.

"Ніяких купите шприц, дайте лаборанту, тест варто...грн", - зазначила вона.

Волонтер додала, що якщо ви лягаєте в лікарню з дитиною, то як супроводжуючий йдете у напрямку в державну лабораторію. Там вартість тестування - 190-240 грн, що на порядок дешевше, ніж у приватній лабораторії.

А ось для того, щоб пройти планове тестування необхідно мати декларацію з сімейним лікарем. Якщо її немає, тоді доведеться йти в приватну лабораторію і здавати аналіз платно.

Раніше ми повідомляли, що Одеська область вирвалася в лідери за кількістю заражених, яких виявили за добу.

Станом на 9:00 31 Серпня на території Одещини лабораторно зареєстровано 7283 випадків захворювання з початку пандемії. З них 189 підтвердили за минулу добу.

Треба відзначити, що тепер Одеська область лідирує за тепами поширення серед усіх регіонів України. На другому місці Харківська область - 187 нових випадків, на третьому - Івано-Франківська – 185 нових хворих.

У той же час Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомляє, що за останню добу вірус виявили у 78 — у одеситів, з них троє дітей: дівчинка у віці півтора року і два хлопчики 13 і 14 років. Вони знаходяться вдома під наглядом педіатрів.

Нагадавши, Одещина перейшла нову грань, тисячі заражених людей: стало відомо, де найнебезпечніше

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