На головній вулиці Одеси-Дерибасівській прямо під носом у влади функціонує незаконний стихійний ринок

Відповідне відео оприлюднили пильні одесити в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте до кінця)

На карах можна побачити, що торгові лотки розмістили прямо навпроти Міського сада. У них продаються різні дрібнички, сувеніри та інші дрібні товарами.

Примітно, що лотки зайняли значну частину тротуару, проте контролюючі органи на все просто закривають очі.

Ціни на товари при цьому збільшені в 5-10 разів.

"Що це за блошиний ринок на Дерибасівській? Хто це санкціонував?» ,- йдеться у підписі до відео.

Жителі Одеси почали обговорювати побачене. Треба сказати, що в коментарі прийшов Одеський депутат Марат Корольов, який повідомив, що торгівля відбувається без дозвільних документів.

"Я думав це на честь якогось заходу. а вони там просто стали торгануть?", "Позорище для Одеси», "як на 7 кілометрі", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, в розпал курортного сезону в Одесі особливо заповзятливі ділки продовжують експлуатувати диких тварин, незважаючи на заборону.

Зокрема, після обіду на Дерибасівську стікаються молоді люди, які пропонують туристам сфотографуватися зі звірятком за плату або просто погладити і дати «на корм». Серед тварин були помічені єноти, сова, орел, лисиця.

Мучителі звірів не сильно церемоняться зі своїми підопічними. Вони смикають їх, штовхають, при спробі втекти. Крім того, містять в моторошних умовах. Найчастіше бідолахи не витримують такої "роботи" і гинуть. Після загибелі тварини ділки, як правило, тут же знаходять йому заміну.

Что это за блошиный рынок на Дерибасовской? Кто это санкционировал? Марат Королев Геннадий Труханов Pavel Vugelman Gepostet von Александр Полторак am Sonntag, 30. August 2020

Нагадавши, Одещина перейшла нову грань, тисячі заражених людей: стало відомо, де найнебезпечніше

Як повідомляла Politeka, стало відомо про скасування поїздів з Одеси, подробиці :" у червоній зоні"

Також Politeka писала, що нова хвиля епідемії на Одещині, лікарні не справляються: зроблено важливу заяву