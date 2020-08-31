На головній вулиці Одеси-Дерибасівській прямо під носом у влади функціонує незаконний стихійний ринок
Відповідне відео оприлюднили пильні одесити в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте до кінця)
На карах можна побачити, що торгові лотки розмістили прямо навпроти Міського сада. У них продаються різні дрібнички, сувеніри та інші дрібні товарами.
Примітно, що лотки зайняли значну частину тротуару, проте контролюючі органи на все просто закривають очі.
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Ціни на товари при цьому збільшені в 5-10 разів.
"Що це за блошиний ринок на Дерибасівській? Хто це санкціонував?» ,- йдеться у підписі до відео.
Жителі Одеси почали обговорювати побачене. Треба сказати, що в коментарі прийшов Одеський депутат Марат Корольов, який повідомив, що торгівля відбувається без дозвільних документів.
"Я думав це на честь якогось заходу. а вони там просто стали торгануть?", "Позорище для Одеси», "як на 7 кілометрі", - пишуть люди.
Раніше ми повідомляли, в розпал курортного сезону в Одесі особливо заповзятливі ділки продовжують експлуатувати диких тварин, незважаючи на заборону.
Зокрема, після обіду на Дерибасівську стікаються молоді люди, які пропонують туристам сфотографуватися зі звірятком за плату або просто погладити і дати «на корм». Серед тварин були помічені єноти, сова, орел, лисиця.
Мучителі звірів не сильно церемоняться зі своїми підопічними. Вони смикають їх, штовхають, при спробі втекти. Крім того, містять в моторошних умовах. Найчастіше бідолахи не витримують такої "роботи" і гинуть. Після загибелі тварини ділки, як правило, тут же знаходять йому заміну.
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